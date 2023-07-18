بالفيديو.. واعظة بالأوقاف: أول شهيد في الإسلام امراة

قالت الدكتورة إيناس الخطيب، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن المرأة كان لها دور كبير فى حياة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فور نزول الوحي عليه، لافتة إلى أن السيدة خديجة هى من ساندته فور نزول الوحى عليه وبدأت تطمنه وذهبت معه إلى بن عمها ورقة بن نوفل ليخبرهما إن ما نزل عليه هو وحى السماء.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "من أوائل من أسلم من النساء هى السيدة خديجة زوجح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السيدة سمية أم ياسر بن عمار، وكانت كبيرة فى السن، وتعرضت لتعذيب شديد حتى طعنها أبو جهل، وكانت أول شهيد فى الإسلام امراة وهى سمية بنت خباط، وهذا كله قبل الهجرة".

واستكملت: "كثير من النشاء هاجرن الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعدها الهجرة الثانية مع سيدنا النبي محمد، وتركوا كل ما ورائهن من أهاليهن ووطنهن، هذا بالإضافة إلى الخوق والذعر من المشركين".