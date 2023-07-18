بالفيديو.. أمين الفتوى: 4 أمور أساسية ترفع البلاء وتحقق الأمن في المجتمعات

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى أول لقاء له مع أهل المدينة المنورة، أصل على قيم أربعة وأعمال صالحة منها إفشاء السلام، وإطعام الطعام وصلة الأرحام، والصلاة بالليل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد أن هذه الركائز الأربعة يتحقق بها الأمن والسلام فى المجتمع ويرفع بها البلاء، سيدنا النبي أعطى قيم عامة لم يقل لهم اطعموا المسلمين فقط لكن قال اطعموا الطعام، وصلة الأرحام كذلك كان من بين عوائل الصحابة ما زالوا على شركهم أو دين أخر".

واستكمل: "إطعام الطعام، من أهم القيم التى تحقق الاستقرار فى المجتمع، ولذلك يجب على الجميع الحرص عليه سواء لاطعام الفقير أو اليتيم أو المسكين، فلقمة فى فم جائع خير من بناء ألف جامع"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 11 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 12 فَكُّ رَقَبَةٍ 13 أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 14 يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 15 أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ 16 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ 17 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ).



