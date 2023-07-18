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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني بمنطقة بشاير الخير

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير (3 ، 5) وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الإستشاريين والأطباء والتمريض فى مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعى وفحص ذوى الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية، وكذا مبادرات الدعم النفسى وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحى والمبادرات 6741 من أهالى بشاير الخير والمناطق السكنية المجاورة .

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.

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