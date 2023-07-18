تعرف على الفرق بين الزجاج العادي والمستخدم في لوحات المتاحف والمعارض الفنية

هناك فارق بين الزجاج العادي والزجاج الذي يستخدم في لوحات المتاحف والمعارض الفنية، فالزجاج في المعارض الفنية لا يعكس أضواء القاعة؛ وذلك حتى تكون اللوحات المعروضة واضحة للزوار وهو الزجاج المطلي المضاد للانعكاس، مما يعني وجود طلاء مضاد للانعكاس على سطح الزجاج والذي يمكن أن يقلل من انعكاس الضوء الزجاجي، مع الاستفادة من هذا المنتج الزجاجي الجديد ويمكن تقليل نفاذية الطاقة الشمسية المباشرة واستخدامها على نطاق واسع في الدفيئة الزجاجية.

يجلب أيضًا مظهرًا أكثر وضوحًا لبعض التطبيقات الخاصة مثل واجهة التسوق والمتحف وعرض الخزانة وما إلى ذلك، وفي السنوات الماضية كان الزجاج المستخدم في المتحف وواجهات التسوق عبارة عن زجاج منخفض الحديد مقارنة بالزجاج العادي الشفاف، والزجاج منخفض الحديد ليس له مظهر أخضر ولكن الزجاج الصافي والزجاج منخفض الحديد لهما نحو 8% انعكاس للضوء مما تسبب بعض المشاكل خاصة في المتحف ولا يمكن للزوار رؤية الآثار التاريخية بوضوح شديد وعند التقاط صور للآثار تسبب انعكاس الضوء العالي أيضًا في تشويه بصري.

وتم استخدام الزجاج الرقائقي المضاد للانعكاس المنخفض من الحديد على نطاق واسع في صناعة المعارض والمتحف، وعرض الخزانة وواجهة المتجر وإطار الصورة والواجهة الزجاجية وحماية الشاشة فأصبح الزجاج العاكس أكثر شيوعًا مما يوفر المزيد من وظائف الأمان والحماية.