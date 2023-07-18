مؤتمر"سيملس شمال أفريقيا 2023" يختتم أعماله اليوم وسط حضور محلي ودولي واسع

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2023" الذي استضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن "الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري".

حسن عبد الله: مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية

وأوضح أن "مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبير وبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الابتكار".

وتضمنت الفعاليات، عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطورات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد شارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعددًا من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار ـ لليوم الثاني على التوالي ـ لزيارة المعرض الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر للتعرف على أحدث تطبيقات استخدامات التكنولوجيا المالية على أرض الواقع، والتي تقدمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي بالمؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، كأحد أهم ركائز التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.