رئيس جامعة القناة يشهد فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حضور الحفل الفني، ومشاهدة الفقرات والعروض الفنية التي اختتمت بها فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، والذي جاء بعنوان "التحالفات العلمية و التحديات المعاصرة"، خلال الفترة 18-19 يوليو

كما حضر الحفل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول.

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور تامر شوقي عبد المنعم نائب رئيس المؤتمر – مدير وحدة التحول الرقمي، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي عبده مقرر المؤتمر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان حفني شعبان.

حيث بدأت الفقرات الفنية بعرض مسرحي بعنوان ”ملاك و شيطان " تأليف و إخراج الدكتور أسامه سليم، و بطولة مجموعة من طلاب الجامعة و الطلاب الوافدين.

تبعتها بعض الفقرات الفنية منها النثر.

وقدمه الطالب محمد عبدالباقي أحمد من السودان، وفقرة غنائية لأغنية موطني قدمها الدكتور ربيع أحمد ربيع من سوريا، وأعقبها فقرة فنية من فرقة الفنون الشعبية بالجامعة بقيادة كابتن شريف مبارك.