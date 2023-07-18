مصدر يكشف تفاصيل انهيار عقار الخليفة: "السقف وقع"

أكد مصدر مطلع أن عقار الخليفة لم ينهار بشكل كامل، ولكن تم ذلك في «سقف العقار» فقط، مما تسبب فى وفاة سيدة ورجل.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على مُلابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى وطابقين وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة ، ودفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.