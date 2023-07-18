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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة.. صور

القوات الجوية توقع
القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة
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وقعت قيادة القوات الجوية بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء وذلك بحضور الفريق  محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية والدكتورة  ياسمين فؤاد وزير البيئة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارة البيئة.

جاء ذلك فى إطار حرص قيادة القوات الجوية على الارتقاء بالمواصفات البيئية داخل المنشآت الخدمية والطبية التابعة لها وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية فى ذلك المجال.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوعي والثقافة البيئية ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى حماية الأنظمة البيئية.

القوات الجوية قيادة القوات الجوي الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤسسات خضراء بروتوكول تعاون