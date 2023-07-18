الزمالك يخطط لضم عمر كمال استعدادًا للموسم الجديد

تبذل إدارة الكرة بالزمالك، محاولة في الفترة الحالية لضم عمر كمال لاعب فيوتشر، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد .

وتحاول إدارة الزمالك الحصول على موافقة ورغبة اللاعب النهائية باللعب بقميص الأبيض، ثم سيقوم بالاتفاق مع إدارة فيوتشر حول القيمة المالية .

ويحتاج الزمالك ضم عمر كمال فنيا في ظل وجود حمزة المثلوثي فقط في الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض دون بدائل .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.

ويرغب الزمالك في المنافسة على البطولة العربية والوصول إلي الأدوار النهائية بالبطولة لضمان الحصول على أكبر عائد مادى من المشاركة، خاصة وأن جوائز البطولة تصل لقرابة 300 مليون جنيه وتشهد مشاركة العديد من الأندية العربية الكبري في قاراتي أفريقيا وآسيا.