كيف تتعامل مع مشكلة ارتجاع المريء؟

ارتجاع المريء مشكلة صحية مزعجة تواجه الكثير من الناس فيعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم مرة واحدة على الأقل في الشهر من نوبة من الارتجاع المعدي المريئي، وهذه المشكلة تحتاج نظام غذائي صحي لتقليل المشكلة، وينصح الأطباء بتناول:

-الفواكه والخضروات اليومية:

يجب أن تشكل الخضار النيئة أو المطبوخة نصف الطبق في كل وجبة، ويجب تناول 2 إلى 3 حصص من الفاكهة يومياً، وتسمح هذه العادة للمريء بمقاومة الحمض، تحتوي النباتات على مضادات الأكسدة الواقية وهي قلوية.

-تناول جرعات كافية من المغنيسيوم:

هذا المعدن ضروري، لأن خاصيته الرئيسية هي الاسترخاء والهدوء ومع ذلك، فإن الارتجاع المعدي المريئي غالباً ما يثير قلق الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد.

-استخدم جل الصبار:

ملعقة من جل الصبار، تباع في المتاجر المتخصصة، تساعد على تبطين جدران المعدة وحمايتها من الارتجاع المعدي المريئي.

-العلاج بالبروبيوتيك:

يساعد البروبيوتيك في استعادة الجراثيم المعوية لذلك يمكن أن يكون العلاج مفيداً لتطهير منطقة البطن بالكامل.

-اذهب للنوم بعد 3 ساعات من تناول العشاء:

من خلال السماح بمرور 3 ساعات على وجب الطعام، لن تعمل معدتك، وستقلل من المخاطر.

-النوم على الجانب الآمن:

إذا كنت تنام على جانبك، فنم إلى الجانب الأيسر، لأنه يقلل من خطر الإصابة بالارتجاع.

-توقف عن التدخين:

نحن نعلم مخاطر التبغ على صحة الرئتين، على سبيل المثال، لكن السجائر هي أيضاً عدو المعدة. يؤدي التدخين إلى إرخاء العضلة العاصرة، وبالتالي يعزز الارتجاع المعدي المريئي.

-النوم ورأسك مرفوعة:

عن طريق رفع رأسك عند النوم، فإنك تسمحين لجسمك بتجنّب أي ارتداد حمضي محتمل.

-تجنبي الأطعمة الحمضية:

تجنب الأطعمة الحمضية مثل الليمون والخل والمخللات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإحساس بالحرقان، يريحك من أعراض الارتجاع المريئي.