رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع المدافع الكوري كيم جاي|صور

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع الكوري كيم مين جاى، مدافع نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مين جاي عقدا لمدة 5 سنوات مع بايرن ميونخ، حيث يرتدي القميص رقم 3 مع بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وتحدث صاحب ال26 عاما للموقع الرسمي للنادي فور توقيع العقد، قائلا "بايرن ميونخ حلم لكل لاعب كرة قدم، وأتطلع حقا لكل شيء ينتظرني هنا".

وأضاف "إنها مجرد بداية بالنسبة لي، وسأواصل التطور هنا، ولقد أدركت مدى تقدير النادي لي منذ بداية المفاوضات".

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن هدفه الأول مع بطل ألمانيا، هو خوض أكبر عدد ممكن من المباريات، ومن ثم التتويج بالكثير من الألقاب، قدر المستطاع.