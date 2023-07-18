فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بمديرية العمل بأسوان|صور

أعلنت مديرية العمل بأسوان بقيادة فوزى صابر عن أنه سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ، وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى حيث يتم التقديم إلكترونياً " On Line " وسيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم .

ومن جانبه أشار فوزى صابر بأن هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، بالإضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية ، مع صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبى عبارة عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، كما يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجه.

وأوضح أن شروط التقديم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط ، وألا يزيد السن عن 35 سنة ، وإجتياز المقابلة الشخصية ، فيما تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى ، والمؤهل الدراسى ، وصورتين شخصيتين ، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد ، وشهادة قيد ، وكعب عمل ، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ، ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى 20 يوم .

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