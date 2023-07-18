ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بمديرية العمل بأسوان|صور

مكتب العمل بأسوان
مكتب العمل بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية العمل بأسوان بقيادة فوزى صابر عن أنه سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ، وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى حيث يتم التقديم إلكترونياً " On Line " وسيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم .

ومن جانبه أشار فوزى صابر بأن هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، بالإضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية ، مع صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبى عبارة عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، كما يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجه.

وأوضح أن شروط التقديم   الحصول على مؤهل عالى أو متوسط ، وألا يزيد السن عن 35 سنة ، وإجتياز المقابلة الشخصية ، فيما تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى ، والمؤهل الدراسى ، وصورتين شخصيتين ، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد ، وشهادة قيد ، وكعب عمل ، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ، ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى  20 يوم .

IMG-20230718-WA0010
IMG-20230718-WA0010
IMG-20230718-WA0011
IMG-20230718-WA0011
IMG-20230718-WA0009
IMG-20230718-WA0009
IMG-20230718-WA0008
IMG-20230718-WA0008
التدريب المهني مهنتك مستقبلك برنامج الغذاء العالمي مديرية العمل بأسوان أخبار محافظة أسوان