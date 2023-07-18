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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على سبب خلاف الزمالك وإنبي بشأن إعارة «عيد»

أحمد عيد
أحمد عيد
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دخلت إدارة نادي الزمالك في صدام وخلاف مع إدارة إنبي في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بشأن انتهاء إعارة أحمد عيد لاعب إنبي الحالي وأحقية الزمالك في استعادة اللاعب بالأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وحصل إنبي على اللاعب في الموسم الماضي من الزمالك لمدة عام على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء، ويرفض النادي عودة اللاعب للزمالك ويتمسك بتفعيل بند الشراء .

بينما يؤكد مسئولو الزمالك أن تفعيل بند الشراء يكون بموافقة النادي الأبيض واللاعب، في ظل تأكيدات من اللاعب للجنة الكرة بالزمالك برغبته في العودة للفريق الأبيض .

وتحسم الفترة المقبلة الموقف النهائي لموقف أحمد عيد سواء باللجوء للطرق القانونية أو الودية، اما بشراء اللاعب بشكل نهائي واستمراره مع إنبي، أو عودته للزمالك مرة أخري.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.

ويرغب الزمالك في المنافسة على البطولة العربية والوصول إلي الأدوار النهائية بالبطولة لضمان الحصول على أكبر عائد مادى من المشاركة، خاصة وأن جوائز البطولة تصل لقرابة 300 مليون جنيه وتشهد مشاركة العديد من الأندية العربية الكبري في قاراتي أفريقيا وآسيا.

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