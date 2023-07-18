فوز باحثة مصرية بمنحة ألكساندر فون هومبولدت

أعلنت الجمعية المصرية للحاصلين على منحة همبولدت اختيار الدكتورة رشا سيد حنفى وكيل كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لشئون الطلاب و أستاذ الكيمياء الصيدلية التحليلية بالجامعة الألمانية بالقاهرة مؤخراً للإنضمام كعضو بين أعضاء مجلس إدارة المجلس لتكون السيدة الوحيدة بين أعضاء مجلس إدارته.

وتلقت الدكتورة رشا حنفى خبر اختيارها بسعادة غامرة ، معربة عن فخرها بالإنضمام لمجلس إدارة الجمعية التي تضم ما يقرب من 400 من العلماء المصريين المتخصصين في شتى المجالات العلمية ، موضحة انها شرفٌت عام 2019 بالحصول على منحة ألكسندر فون هومبولدت وهي منحة مخصصة للعلماء في مرحلة ما بعد الدكتوراه تمنح لهم تقديرًا لنتاج علمي بحثي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية والإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي ، وقد حصل على تلك المنحة عدد من العلماء الأساتذة بالجامعة الالمانية بالقاهرة يتقدمهم الاستاذ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ، كما حصل عليها كل من الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة ، و الدكاترة محمد عبد الغني سالم و طلال الشبراوي الأساتذة بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات ، الدكتورة رشا حنفي وهي السيدة الوحيدة الحاصلة على تلك المنحة في الجامعة الالمانية و واحدة من ١٠ نساء فقط حاصلات على منحة ألكساندر فون هومبولدت في الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة .

وللدكتورة رشا حنفي باع طويل في المجال الأكاديمي البحثي و الأنشطة العلمية سواء من خلال التعاون مع جهات بحثية عديدة محلية ودولية او داخل أروقة الجامعة التي عاصرت تطورها منذ التحاقها بالعمل الاكاديمى بها عام 2004 كمعيدة حيث سارت فى طريق موازى رابط بين التدريس الأكاديمى ومواصلة تدرجها العلمي ، فقد حصلت على درجة الدكتوراة عام 2009 عن رسالتها في علم تحليل الدواء " دراسة الأدوية طرق تحليلها لمعلافة كمياتها وتركيباتها الكيميائية وخواصها" وتعد أول صيدلانية تحصل على درجة الدكتوراة من الجامعة الالمانية بالقاهرة ، هذا بجانب تدرجها الوظيفى الاكاديمى ، ففى عام 2017 حصلت على درجة أستاذ مساعد ، وفى هذا العام 2023 حصلت على درجة الأستاذية في علم الكيمياء الصيدلية التحليلية بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الالمانية بالقاهرة.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتورة رشا حظيت فى مسيرتها العلمية بمجموعة بحثية متميزة فى مجالها العلمى تضم ٩ عالمات بالقسم أستقين من خبراتها الذاتية المهنية المهارية عبر ما يقرب من الخمس وعشرين عاما في مجال التحليل الآلي ، هذا بجانب ما تم نشره لها من الأبحاث والمنشورات العلمية بلغ عددها ما يقرب من ٤٠ بحثاً في المجلات والدوريات العلمية المرموقة ، ناهيك عن تدريسها لعدد من خريجى الكلية يشار إليهم بالبنان في الساحة العلمية العلاجية الطبية منهم سارة حجي – محمد البرلسي – أحمد السنهوري –أميرة متولي.

كما أشرفت على عدد ٣٠ رسالة علمية لطلاب الدراسات العليا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراة من خريجى الجامعة الألمانية والجامعات الاخرى إضافة إلى أنها، عملت كممتحن خارجي لطلاب الدراسات العليا بالعديد من الجامعات المصرية كما شرفت بتمثيل عالمات مصريات في ٣٠ مؤتمراً دولياً عقدوا بدول الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا ، فرنسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، المغرب ، تركيا ، المانيا.

الجدير بالذكر ان الدكتورة رشا حنفى حصلت على درجتي الماجستير عام 2005 و البكالوريوس عام 1996 من جامعة القاهرة ، و تتقن 5 لغات (الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والألمانية والعربية اللغة الأم).

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