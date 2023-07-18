تعرف على أسرار الكوكب المحيطي غليزا 1214b الشبيه بالأرض

يعتبر الكوكب المحيطي غليزا 1214b من أهم الكواكب التي اكتشفها العلماء ويعرف بأنه يشبه الأرض في وجود الماء عليه، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية وصنفه العلماء ضمن صنف أرض هائلة، وذلك بسبب حجمه الذي يكبر الأرض.

أعلن عن اكتشافه في 16 ديسمبر عام 2009، ويقع على بعد 40 سنة ضوئية فقط من كوكب الأرض، ويكبر قطر كوكب جي جيه 1214 بقطر الأرض بمرتين ونصف بينما تعتبر كثافته ضعيفة نسبيا مقارنة بكتلته.

ومن الممكن اعتبار الكوكب كوكبا محيطيا حيث تغطيه المياه بالكامل، ويتكون من 75 في المئة من الجليد و25 في المئة من الصخور والمعادن، وبعض العلماء يؤكدون أنه في الحقيقة، لو وجد الماء على هذا الكوكب، فإنه سيكون على شكل بخار بسبب القرب الكبير للكوكب من نجمه الأم، وهو يعبر أمام نجمه الأم خالقًا بذلك كسوفا صغيرا أدى بالتالي إلى تنبيهنا واكتشاف هذا الكوكب، ويصنف الكوكب Gliese 1214b، المعروف بـ GJ 1214b، على أنه كوكب أرضي عملاق لأنه أكبر من الأرض، لكنه أصغر من كواكب مثل نبتون.

يشكل النظام الكوكبي Gliese 1214 أقرب الأنظمة الكوكبية المعروفة إلى شمسنا، ويقع هذا النظام على بعد حوالي 42 سنة ضوئية فقط، إن النجم الأم في ذلك النظام أصغر من شمسنا بقليل وأبرد أيضا.

وتوضح المراقبات الحالية، التي تمت بالاعتماد على تلسكوب سوبارو الموجود في هاواي، تشتتا لكمية قليلة من الضوء الأزرق الناتج عن النجم الأم على الكوكب ويتفق هذا الأمر بشكل كبير مع وجود كوكب بغلاف جوي مائي على الرغم من احتمالية احتواء الأراضي العملاقة على سحب سميكة جدا بحيث لا تسمح أبدا بتشتت الضوء، ويعتبر اكتشاف الماء على الكواكب الخارجية أمر مهم جزئيا لأن معظم أشكال الحياة على الأرض تحتاج إلى الماء من أجل النجاة.