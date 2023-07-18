سمكة "الشيطان" تظهر للمرة الثانية على شواطئ الغردقة.. صور

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم الثلاثاء ظهور سمكة شيطان البحر المعروفة باسم مانتا راي، وهذه هي المرة الثانية خلال 72 ساعة التي تظهر فيها تلك السمكة الشهيرة.

رصد العديد من العاملين بالأنشطة البحرية بالغردقة ظهور السمكة شيطان البحر مرة أخرى بأحد مراسى اللنشات السياحية.

وأكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أن سمكة مانتا راي توجد بصفة مستمرة في مياه البحر الأحمر، لكن مشاهدتها بالقرب من الشاطئ تُعتبر حدثًا نادرًا ومبهجًا لزوار الغردقة وعشاق البحرية.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة البيئة، ان ظهور سمكة الشيطان" مانتا راي" قرب سواحل شواطئ الغردقة يؤكد علي سلامة البيئة في محافظة البحر الاحمر، قائلا “متخافوش” منها

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