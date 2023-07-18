خبير بيئي: خسائر اقتصادية فادحة بسبب التغييرات المناخية

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية وتداعياتها سيكون لها تأثير على سير العملية التنموية وسوف يكون هناك خسائر اقتصادية تعود على الدول بسبب تداعيات التغيرات المناخية.



وأضاف سرحان، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال: إذا كان المجتمع الدولى يؤكد حرصه على أن يكون هناك تنمية مستدامة لأفريقيا لابد أن ننظر إلى تداعيات التغيرات المناخية لأنها تسبب تحديات كثيرة ومعوقات كبيرة وخسائر اقتصادية على هذه الدول.



وتابع سرحان :"الكثير من الدول الأفريقية سوف تتعرض إلى أضرار بالغة من تداعيات التغيرات المناخية والتى لم تكن سببا فيها"، مشيؤا الى أنه يجب أن نعمل معا للوصول إلى آلية جديدة وطرق مبتكرة للتمويل المناخى حتى يمكن للقارة أن تعبر هذه الأزمة، وحتى يمكن أن نضمن تنمية مستدامة على الأرض.