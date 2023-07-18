سليمان عيد في كواليس تصوير مسلسل “الليلة كبيرة”.. صور

بدأ الفنان سليمان عيد تصوير مشاهده في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



وكانت أول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبدالعظيم.

وظهر سليمان في موقع التصوير بعدة أشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في أحد المرات وهو يرتدي باروكا شعر وظهر بشكله الحقيقي أيضا.

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وإنتاج محمد حراز و عوض ماهر وشركاه.