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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. برومو "المغرب المملكة الخضراء" فيلم وثائقي للطاقة الخضراء

فيلم المغرب المملكة
فيلم المغرب المملكة الخضراء
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طرحت القناة الثانية دوزيم المغربية برومو فيلم وثائقي بعنوان "المغرب المملكة الخضراء" تمهيدا لعرضه بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المغربي، ويوثق العمل لأهم مشاريع وبرامج الاستراتيجية التي بلورتها المغرب لتطوير الطاقات المتجددة.

يسلط الفيلم الضوء على العديد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية، التي تم إنشاؤها لدعم مشاريع الطاقية المغربية المتجددة الخضراء.
الفيلم الوثائقي "المغرب المملكة الخضراء" هو سلسلة من المشاهد الحصرية الملتقطة في المغرب وخارجه، معززة بشهادات قيّمة من خبراء، علماء، وقادة سياسيين،  لشرح وفهم  "ثورة الطاقة" التي انخرط فيها المغرب بشكل دقيق، بالإضافة لمجال تأثيرها وتحدياتها.
 https://youtu.be/q6lXulBq908

فيلم المغرب المملكة الخضراء عرض