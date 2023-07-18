اقتصادي: العالم ينظر لمصر باعتبارها قبلة استثمارات "الهيدروجين الأخضر"

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن هذا التحول أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتجاه للتحول إلى الأخضر بشكل فعلي يتطلب استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر أصبح موجود في قطاع التشييد والبناء والمساكن الخضراء.

وأوضح أنه أصبح متاحًا أيضًا توفير وسائل النقل المستدامة وإدارة المخلفات واستغلال موارد المياه، مشيرًا إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة لتحقيق هذا الاتجاه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا، حتى أصبح العالم ينظر إلى مصر باعتبارها قبلة الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأنها تمتلك طاقة أساسية في إنتاج الطاقة الخضراء، لافتا إلى أن مصر أصبحت محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا، حتى أصبح العالم ينظر إلى مصر باعتبارها قبلة الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لامتلاكها قوة أساسية في إنتاج الطاقة الخضراء.

وأضاف: "خير دليل على ذلك افتتاح أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ".