رسميًا.. النصر السعودي يعلن توقيعه مع المهاجم الإيفواري سيكو فوفانا

حسم نادي النصر السعودي صفقة الدولي الإيفواري، سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، لينضم إلى العالمي في سوق الانتقالات الصيفية.

ورحب النصر السعودي بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، معلنين التعاقد معه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وقال فوفانا في فيديو تقديمه لاعبًا جديدًا لـ النصر:" أنا هنا، لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار.. سيكو محمد فوفانا هنا".

وقاد فوفانا فريق لانس لاحتلال المركز الثاني في المركز الثاني ببطولة الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وصار فوفانا ثاني صفقات النصر للموسم الجديد، بعد ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر الإيطالي.

