الأهلي لأيمن أشرف: «شكرًا على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة»

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق أيمن أشرف؛ وذلك بعد إتمام انتقاله رسمياً إلى البنك الأهلي لمدة موسمين.

وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «شكرًا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة».





وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى لمدة موسمين، لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

واحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وجه أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي المُنضم مؤخراً إلى فريق البنك الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد إتمام انتقاله رسمياً إلى فريقه الجديد لمدة موسمين.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: فى اوقات كتير ممكن تنزل صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه.

أضاف أيمن أشرف: النادي الأهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه ،لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه احلى ايام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي ، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل.. احب اشكر جمهور الاهلي العظيم علي المساندة الدائمة واشكر مجلس الإدارة واشكر كل اللاعبين الـ انا زاملتهم و كل الاجهزة الفنيه ال اشتغلت معاهم.. حقيقي هفتقدكم كلكم.

واصل: لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من اجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم ايمن اشرف، كنت اتمنى ان انهي مسيرتي هنا لكني اعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادله.

واختتم: حان وقت الرحيل ..انا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم بتمنالكم التوفيق جميعا، واتمنى ان اوفق ف خطوتي القادمة، بشكركم جميعاً.