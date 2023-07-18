تايلاند: زعيم حزب "التقدم إلى الأمام" يعتزم الترشح مجددًا في التصويت لاختيار رئيس للوزراء

أعلن زعيم حزب "التقدم إلى الأمام" التايلاندي بيتا ليمجارونرات، أنه يعتزم الترشح في الجولة القادمة من التصويت في البرلمان ليصبح رئيس وزراء البلاد الجديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن بيتا فشل في الحصول على الأصوات الكافية خلال الجولة الأولى من التصويت التي جرت الاسبوع الماضي، ولكن حزبه وحلفاء المعارضة اتفقوا على ترشيحه مجددا ليكون مرشحهم في الجولة الثانية من التصويت التي ستجري غدا الأربعاء.

وخلال الجولة الأولى من التصويت، كان بيتا يحتاج إلى تأمين 375 صوتا في البرلمان ذي المجلسين، ولكنه خسر بفارق 51 صوتا، حيث إنه لم يحظ بدعم كاف من المشرعين المحافظين.

ويحاول حزب (التقدم إلى الأمام) و7 أحزاب آخرى معارضة تشكيل حكومة ائتلافية وقاموا بعقد محادثات أمس الاثنين.

وقال بيتا - في أعقاب الاجتماع - إن معسكر المعارضة أكدوا أنه سيترشح مجددا؛ ولكنه أوضح أنه سيدعم مرشح حزب "بويا تاي" - ثاني أكبر الأحزب التايلاندية - إذا فشل في الفوز بأغلبية أو توسيع دعمه.

وينتظر المراقبون ليروا ما إذا كان بيتا سيتمكن من كسب دعم كاف من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم اختيارهم فعليا من قبل الجيش بعد انقلاب عام 2014، ولا يزال أغلبهم ضد خطط حزب التقدم إلى الإمام لإصلاح قانون إهانة الذات الملكية.