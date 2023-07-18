شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنحو 10 جنيهات في المزرعة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت 10 جنيهات، اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي، إذ تباع بنحو 57 جنيهًا في المزرعة.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي أم سي" اليوم الثلاثاء، أن هذا الانخفاض في أسعار الدواجن لم تشهده الأسواق منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن تحركات الدولة لحل أزمة الأعلاف ساهمت في خفض الأسعار، موضحًا أن الحلقات الوسيطة هي المشكلة الرئيسية في عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على المحال.

وطالب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية بوجود سعر استرشادي للدواجن، وتحرير محاضر للمخالفين للسعر الاسترشادي، مؤكدا أنه يجب العمل على عودة الخارجين من المنظومة الفترة الماضية، والذين يقدرون بنحو 40% لزيادة الإنتاج.