الشركة المنفذة لمشروع تطوير منطقة الأهرامات: جاهزون للافتتاح

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 09:21 م

نظم عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة المنفذة لتطوير منطقة الأهرامات، جولة بالمنطقة بحضور وسائل الإعلام المختلفة للاطلاع على آخر انجازات مشروع تطوير المنطقة.

وقال “جزارين” أننا جاهزون للافتتاح حيث تم التطوير الذي يشمل 7 محطات في المنطقة والتي تبدأ بمركز الزوار ثم منطقة البانوراما، ثم هرم منكرع ثم مركز الملك خوفو، ثم هرم خوفو، ثم هرم خفرع، ثم أبو الهول.

وأشار “جزارين” إلى أن التجربة السياحية في الأهرامات فيما مضى ليست هي المأمول، حيث لم يتجاوز عدد الزائرين سوى 2.5 مليون زائر سواء مصريين أو أجانب وهو عدد متواضع لو تم مقارنته مثلًا بعدد الزيارات إلى تاج محل الذي يبلغ في العام حوالي 18 مليون زائر.

وأكد “جزارين” أن المستهدف من التطوير هو رفع كفاءة المنطقة لتسهيل الزيارة مما يرتفع بنسبة الإقبال والذي نسعى ليصل إلى أضعاف الرقم الحالي وهو المستهدف في المقام الأول.

ولدينا مدخل هرم الفيوم والمزود بجراچ استقبال ضخم يستوعب 1100 سيارة و200 أتوبيس وبمجرد الهبوط سيجد السائح ماكينات قطع التذاكر آليًا ثم من لا يستطيع التعامل مع التذاكر الآلية سيجد شبابيك التذاكر ويوجد شباك مخصص لذوي الهمم، والمركز مزود بغرفة أمانات، ومزود بحمامات على مستوى عال وضمن مركز الزيارة، وكذلك بمركز كامل للبازارات.

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