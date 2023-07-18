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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. تشيلسي يعلن إصابة ويسلي فوفانا بالرباط الصليبي

فوفانا
فوفانا
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أعلن نادي تشيلسي عن اصابة لاعبه فوفانا بالرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم الذي لم يبدأ بعد حتى الآن.

وكان البلوز قد استبعد اللاعب من السفر للمعسكر التحضيري في أمريكا، ونشر النادي اللندني بيانًا رسميًا، أوضح من خلاله أن استبعاد فوفانا بسبب إصابته في الركبة.


وكان النجم الفرنسي قد تعرض إلى إصابة بالتواء في الركبة خلال مباراة فريقه أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وغاب على آثرها لبقية الموسم.

وفوفانا، البالغ من العمر 22 عامًا، قد انتقل لنادي ليستر سيتي قادمًا من فريق سانت إيتيان الفرنسي في صيف 2020.

وانتقل ويسلي فوفانا لـ تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني

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