حاول الهروب لليبيا.. تفاصيل القبض على المتهم بقتل طالب كفرالشيخ الجامعي

تواصل البوابة نيوز، نشر تفاصيل مقتل طالب كفرالشيخ الجامعي، عبدالله عزت عراقي، 19 سنة مقيم بمنطقة سخا، التابعة لمدينة كفرالشيخ، علي يد مسجل خطر، مقيم بغرب مدينة كفر الشيخ، يدعى، علي م ف، الشهير بعلي وزة، 29 سنة.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم لاذ بالفرار لمحافظة الفيوم ، بغرض الهروب لليبيا عن طريق أحد أصدقائه، بعد اكتشاف جريمته، وافتضاح أمره، ومحاصرة واستهداف الأماكن التي يتردد عليها.

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم، انتوي سرقة أحد التكاتك قبل يوم الجريمة بيوم، حيث استقل التوك توك الخاص بالمجني عليه يوم الخميس الماضي، وطلب منه التوجه لعدد من الأماكن حتي وصل لقرية أبوتمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعاد مرة أخرى لمدينة كفرالشيخ، ولم يستطع تنفيذ جريمته، نظرًا لعدم وجود سلاح بحوزته في هذا الوقت ، وعدم ملائمة الظروف للسطو على التوك توك وسائقه.

وأشار المتهم في اعترافاته، أنه، أخبر المجني عليه، بعدم وجود مال معه ،وأنه سيقوم بمحاسبته في اليوم التالي، وتحصل منه علي رقم هاتفه المحمول،وبالفعل في اليوم التالي، أتصل المتهم من هاتف أحد الأشخاص، بالمجني عليه في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، وطلب منه الحضور لمنطقة الفندقية بغرب المدينة، طالباً منه التوجه لقرية أبوتمادة ، لأُناس أقاربه علي حد زعمه ،لأحضار مبلغ مالي له ،سيقوم بعده بأعطاء المجني عليه حساب مشواري التوك توك في اليومين ، وبالفعل اتجه المجني عليه من طريق الفندقية إلي الدولي، ثم قرية أبو تمادة، ثم طلب منه العودة لمنطقة القنطرة البيضاء، وقبالة طريق قرية كفر عسكر، باغت المتهم، المجني عليه، شاهرًا سلاح في ظهره، مطالبًا إياه، بالدخول في طريق زراعي ،ولكن المجني عليه، قاومه، فقام المتهم بطعنه في رقبته بجرح قطعي، وطعنات متفرقة في البطن والظهر، والقي جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، واستولى على التوك توك، وهاتف المجني عليه ومبلغ مالي بسيط، ولاذا بعدها بالفرار.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم ،توجه بعدها لبيع التوك توك، لأحد الاشخاص بقرية العباسية مركز الرياض، حيث باعه بمبلغ 7500 جنيه، ولكنه فشل فى غلق هاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، نظرًا لوجود خاصية تمنع غيره من غلقه ،سوي بنفاذ شحن البطارية، وقرر وضعه في كيس ودفنه في الأرض، خاصة أن أهلية المجني عليه ظلوا دائمي الاتصال، للأطمنئان عليه .

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه بعد انكشاف الجريمة والعثور على الجثة، قام المتهم بالهروب في عدد من الأماكن، حتي وصل للأختباء في أحد المنازل، بمحافظة الفيوم، بغرض الهروب لليبيا، ولكن عدد من المأموريات الأمنية، بالتنسيق مع أمن الجيزة والفيوم، وقسمي أول وثان ومركز كفرالشيخ، حددت المنزل الموجود به المتهم، ولكنه لاذا قبل وصول القوات بقليل، إلا أن تم ضبطه في أحد الاكمنة، قبل وصوله للسلوم، والهروب لليبيا، وترحيله لمديرية أمن كفر الشيخ، والتحقيق معه، حيث أدلي بأعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

و تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ومباحث قسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسى في جريمة مقتل عبدالله عزت عراقي، 19 سنة، طالب جامعي بكفر الشيخ، مقيم بمنطقة سخا التابعة لقسم كفر الشيخ، حيث تم ضبط ،علي م ف، 29 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم ثان ، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في قضية مخدرات وسرقه، تم ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ،وتمثيل الجريمة.

المجني عليه قاوم سرقة التوك توك فقتلته بمطواه بعد تعرفه علي

وقال المتهم في أقواله أمام الشرطة، إنه سبق أن استقل التوك التوك الخاص بالمجني عليه، ويعرفه ،ونظرًا لمروره بضائقة مالية ،اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوك التوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده ، يسير بالتوك التوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان نائي ، في نهاية مدينة كفر الشيخ، الطريق الدولي، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر ، وعندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، عبدالله عزت عراقي، والتوك التوك الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي بسيط متحصلات العمل بالتوك التوك مشهرًا ، سلاح أبيض قاومه المجني عليه، قام المتهم ، بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر ،خشية افتضاح امره، ثم قام بإلقاء جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، المجاورة للزراعات في أطراف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتخلص من الهاتف المحمول.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام ببيع التوك التوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي ، محمد ع ي ، تم القبض عليه، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق أيضًا ، في المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ .

وكان الآلاف من أهالي مدينة سخا والقرى المجاورة، قد شيعوا مساء الأحد، جثة الشاب عبدالله عزت عراقي إبراهيم من سخا، 18 سنة طالب بالفرقة الأولي كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، المبلغ بغيابه واختفائه منذ 3 أيام، بعد خروجه من منزله للعمل على توك توك خاص بوالده، حيث عثر عليهم مذبوحًا وملقى في مصرف مجاور للزراعات خلف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ.

وردد المشاركون في الجنازة، هتافات، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. القصاص القصاص، وشهدت الجنازة حالات إغماء لوالده ووالداته، حزنًا على مقتله بطريقة بشعة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، من والد الشاب المختفي، بغياب نجله عبد الله 18 سنة مساء الجمعة الماضية، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في ذراعه من منشار أثناء عمله بمركز البحوث الزراعية،

على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية ، برئاسة اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حسن قاسم مدير مباحث المديرية ،وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والعقيد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، و رئيس مباحث قسم ثان ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر علي جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدابت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.

وواصلت المباحث جهودها، لمعرفة المتسبب في الجريمة، ومرتكبيها، حيث أشارت التحريات الأمنية الأولية، والمعاينة وسماع الشهود، أن تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة التكاتك، وراء أن الجريمة تمت في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، وأنه قام بالتخلص منه في مصرف مجاور للزراعات، ما بين منطقة القنطرة البيضاء وقرية كفر عسكر.