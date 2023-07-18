الكرملين يصف موقف الدول الأوروبية من صفقة الحبوب بـ"غير المعقول"

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، موقف الدول الأوروبية من صفقة الحبوب في البحر الأسود بأنه "غير معقول".

وقال بيسكوف - ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في هذه الحالة، أعتقد أنه سيكون من الأنسب وصف موقف الدول الأوروبية بأنه موقف غير معقول".

وأضاف: "الكرملين يختلف بشكل قاطع مع تصريحات بلينكن.. روسيا أوفت بالتزاماتها ومددت الاتفاقية عدة مرات، على الرغم من حقيقة أن بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا لم تنفذ قط"، مشيرا إلى أن موسكو تقدر بشكل كبير جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومحاولاته إقناع الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب صفقة الحبوب.

وتوقفت اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل في 17 يوليو، ورفضت روسيا الموافقة على تمديد إضافي للصفقة لأن بنود الاتفاقية الخاصة بإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية لم يتم تنفيذها.. وأشارت الوكالة الروسية أن موسكو أكدت مرارا وتكرارا أن الجزء الأكبر من صادرات الحبوب الأوكرانية انتهى بشحنها إلى الدول الغربية، وذلك بدلا من أكثر الأماكن احتياجا في جنوب الكرة الأرضية، كما كان مقررا في الأصل بموجب الاتفاقية.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحث مع قيادات القوات المسلحة الأوكرانية قضية تصدير الحبوب عن طريق البحر ومسألة أمن الموانئ.

وكتب زيلينسكي، في منشور له على "تليجرام"، "القضية الأولى في اجتماع اليوم كانت التصدير البحري للحبوب وأمن الموانئ، وتحدث نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف وقائد البحرية الأوكرانية أولكسي نيزبابا عن الإمدادات اللوجستية وحماية المنطقة الساحلية".

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا قد أكد أن كييف ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا وآسيا وبقية العالم، وذلك بعد لقائه مع ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.