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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة عدة أشخاص جراء انفجار في مدينة بيشاور بباكستان

باكستان
باكستان
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قالت خدمة الإنقاذ الحكومية في باكستان إن عدة أشخاص أصيبوا جراء انفجار وقع بالقرب من سيارة لقوات شبه عسكرية، في مدينة بيشاور الواقعة شمال غربي البلاد، الثلاثاء، بحسب رويترز.

وكان قد أعلن مسئولون باكستانيون، الأسبوع الماضي، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون إثر اندلاع اشتباكات عنيفة عقب قيام مجموعة من المسلحين بشن هجوم على موقع أمنى جنوب غربى البلاد.

وأفاد الجيش الباكستانى - في بيان نقلته قناة "إيه بي سي" الأمريكية - بأن مجموعة من المسلحين شنت هجوما في مقاطعة "جاريسون" بمنطقة "زهوب" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى أن إطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وأربعة جنود وأحد المارة، بالإضافة إلى إصابة خمسة جنود بجروح خطيرة.

وأضاف الجيش أن القوات الأمنية تتعقب المسلحين الذين تمكنوا من الفرار، مشيرا إلى أن إطلاق النار استغرق عدة ساعات.

ومن جهتها، أعلنت جماعة "تحريك الجهاد الباكستاني" المسلحة مسئوليتها عن هذا الهجوم، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

باكستان انفجار بيشاور