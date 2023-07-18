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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية يوليو 2023

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يوليو ٢٠٢٣ "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام التخطيط.

استعرض رئيس الجامعة جدول الأعمال الذى تضمن إعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموازنة الاستثمارية للجامعة في خطة العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والتى تشمل ١٨ مشروعا منها ١٢ مشروع استكمال، وخمس مشروعات جديدة، ومشروع إحلال وتجديد، وجاري استلام الختامي من جميع كليات ووحدات الجامعة للموازنة الاستثمارية عن العام المالي السابق وتجميعها حتي يتم تسليمها لوزارة المالية، كما تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي لموافاة الجامعة بأعضاء لجنة المستحقات عن العام المالي السابق.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية بنك الاستثمار القومي خدمة المجتمع وتنمية البيئة