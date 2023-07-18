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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية بجلسات العرض والبوستر بجامعة القناة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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انطلقت جلسات العروض الشفوية وعرض الملصق ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس بعنوان " التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة ".
ويذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص على متابعة عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية المُقدمة من المشاركين، في صورة تقديمية أمام اللجنة العلمية، وعرض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر،  لافتاً إلى أن تحكيم هذه الأبحاث يتم من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في كافة التخصصات.

حيث عقدت  عروض الأبحاث الشفوية في مجال العلوم الإنسانية بمسرح رعاية الشباب، أما مجال العلوم الطبية عقدت  عروضه بقاعة سفارة المعرفة،  بينما عقدت عروض العلوم الهندسية بقاعة اتحاد الطلاب، فيما عقدت عروض العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية ، إلى جانب عروض بحوث الملصقات.

البحوث التطبيقية التحديات المعاصرة الدراسات العليا والبحوث اللجنة العلمية