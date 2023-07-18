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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل الأسبق ومجلس إدارة نادي القضاة

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار عادل عبد الحميد- وزير العدل الأسبق وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

كما استقبل  القاضى محمد عبد المحسن- رئيس نادى قضاة مصر ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب و المستشار أحمد سعد الدين- وكيل مجلس النواب وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

أحمد سعد الدين أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين