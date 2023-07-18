أوسوريو يستقر على استمرار ثنائي الفريق بالموسم الجديد

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على استمرار الثنائي عمر جابر ومصطفي الزناري مع الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وتعرض الثنائي لانتقادات كبيرة هذا الموسم بعد انضمامهم للزمالك نظرا لتراجع مستواهم الفنى، الإ أن أوسوريو يرغب في استمرارهم وتطويرهم فنيا وبدنيا قبل انطلاق الموسم الجديد .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.