فرنسا ترسل فريقا لدعم اليونان في مواجهة حرائق الغابات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتم إرسال فريق لدعم اليونان التي تعرضت لحرائق غابات بالغة.

وقال دارمانين، في تغريدة على تويتر: "سيتم إرسال فريق لدعم اليونان في مواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد، كجزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن طائرتين لإخماد الحريق وطائرة استطلاع و18 فردا سيغادرون اليوم إلى اليونان.

واندلعت حرائق غابات أججتها رياح شديدة، أمس الإثنين، في شرق أثينا وغربها، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات بإخلاء العديد من المنتجعات البحرية في تدبير وقائي.

وأعلن رئيس بلدية لوتراكي يوريوس يكيونيس، إجلاء 1200 طفل من المخيمات الصيفية المهددة بالحرائق قرب المدينة الساحلية الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة اليونانية.

وفي كوفاراس، على بعد حوالى 50 كيلومترا شرق أثينا، اندلع حريق آخر منذ منتصف النهار أججته الرياح الشديدة، وامتد بعد الظهر إلى أفافيسوس على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اليونانية في منطقة أتيكا المكتظة بالسكان.

وكانت إدارة الدفاع المدني حذرت مطلع الأسبوع، من أنه بعد أيام من تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة وطول فترة الجفاف، سوف تكون خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.