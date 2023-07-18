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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية مع غرفة التجارة الامريكية
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين والذى يقام خلال  الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.

وأكد الملا أن الاستمرار فى تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى فى رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابى مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر والذى يشهد تنامياً مستمراً.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر .

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية غرفة التجارة الأمريكية