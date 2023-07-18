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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقابة العاملين بالمهن الإدارية تهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

هشام المهيري نائب
هشام المهيري نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
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تقدم مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتهنئة للرئيس عبد الفتـاح السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 ،.وثورة ٢٣ يوليو.

وقالت النقابة فى بيان لها : انه  لمن حسن الطالع  ان يتزامن  الاحتفال بالغام الهجرى مع ذكرى ثورة ٢٣ يوليو تلك المناسبتين التين يتبادل من خلالهما الشعب المصرى وفى القلب منه العمال  الآمال والطموحات.. نحو إشراقات تطيب معها الاهان وتتذكر معهما قيم  واخلاق صنعتها الاحداث وسدد فيها المولى عز وجل خطى الاسلام والانتصار لاتباع رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.

دعا بيان مجلس ادارة النقابة  بان يكون هذا العام خير  ونماء، وان يصطف فيه الشعب المصرى العظيم  خلف قيادته الحكيمة حتى يجنى ثمار التنمية والإزدهار فى الجمهورية الجديدة .

الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمهورية الجديدة هشام فاروق المهيري ثورة ٢٣ يوليو للرئيس عبد الفتاح السيسي نقابات عمال مصر