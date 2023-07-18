القوات الروسية تستهدف تمركزات عسكرية في أوديسا بأوكرانيا بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت تمركزات عسكرية أوكرانية في مدينة أوديسا كان يتم تحضيرها لتنفيذ هجمات على مواقع روسية، وذلك باستخدام طائرات مسيرة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات الروسية استهدفت المواقع العسكرية الأوكرانية بأسلحة دقيقة انطلقت من البحر، حيث تم استهدف حوض بناء سفن حربية في أوديسا بأوكرانيا، ومناطق وتمركزات عسكرية أوكرانيا.

البيان أكد أن الهجمات الروسية دمرت مواقع لتخزين الوقود في نيكولاييف وأوديسا، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الوقود التي تم استهدافها بلغت 70 ألف طن.

وأشار إلى أن تلك الكمية كانت مجهزة لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية التي أمدت بها دول الغرب وأمريكا أوكرانيا، للدفع بها في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.