دعاء الحر الشديد.. لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم

تشهد مصر في هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ويجب على المسلم في البرد والحر الشديدين أن يدعو الله ويتقرب منه ويكثر من دعاء الحر الشديد ومن عذاب نار جهنم وزمهريرها وهناك أدعية قصيرة ويستحب تردديها ولاتحتاج من صاحبها أى مشقة ومنها.

لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم .. اللَّهمَّ أجرني من حر جهنم قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ.

فإذا كان يوم شديد الحر ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض.