أيمن أشرف بعد الرحيل عن الأهلي: كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا

علق أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق على قرار رحيله من القلعة الحمراء والانضمام لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق لمدة موسمين.

ونشر أيمن أشرف صورة عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” وعلق عليها: فى أوقات كتير ممكن تنزل صورة تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى أنت حاسس بيه…

وتابع “النادي الأهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه ،لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل.. أحب أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم علي المساندة الدائمة وأشكر مجلس الإدارة وأشكر كل اللاعبين اللي أنا زاملتهم و كل الأجهزة الفنيه اللي اشتغلت معاهم حقيقي هفتقدكم كلكم”.

وأضاف: لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم أيمن أشرف.. كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادلة.

تابع: حان وقت الرحيل أنا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم بتمنالكم التوفيق جميعا.. وأتمنى أن أوفق في خطوتي القادمة.. بشكركم جميعاً