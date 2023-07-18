الأهلي يُنهي تعاقد «ميكيسوني» بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، بعدما تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده "موسمين".

ووجه النادي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

وخاض لويس ميكيسوني القادم إلى الأهلي من نادي سيميل التنزاني فترة إعارة في الدوري السعودي قبل أن يعود من جديد إلى القلعة الحمراء، ويقوم بإنهاء التعاقد مع نادي القرن الأفريقي بالتراضي.