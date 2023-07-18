جامعة الفيوم: استقبال اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من اللجنة العليا المشرفة على اختبارات القدرات على مستوى الجامعات المصرية بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية، وذلك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور عبده قناوي، والدكتور حسن عشري، والدكتور فاطمة عوض.

وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن جامعة للفيوم تفتح أبوابها أمام الطلاب الراغبين في التقدم للاختبار، وتذلل كافة العقبات أمامهم، وترد على كافة الاستفسارات بهذا الخصوص من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.