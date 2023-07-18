الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة

ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تسجيل مصور وهو يترأس اجتماعا للقيادة العسكرية، تزامنا مع تصاعد حدة المواجهات في الخرطوم وأم درمان.

ووفقا لما أوردته قناة العربية، إن أحياء أبو سعد المربعات بأم درمان شهدت اشتباكاتٍ عنيفة، فيما قامت قوات الدعم السريع بفتح المضادات الجوية بكثافة.

كما أفادت مصادر عسكرية سودانية، باستهداف أربعة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرق النيل الخرطوم بحري بهجوم نفذه سلاح الجو السوداني.

وأضافت المصادر، أن المواقع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة والمعدات.

كما تم تدمير أربع راجمات صواريخ لعناصر الدعم السريع بمدينة بحري بغارة جوية شنتها قوات الجيش، كان يستخدمها الدعم السريع في قصف مدينة أم درمان.