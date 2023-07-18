شعبة صناعة الذهب والمجوهرات تبحث إقامة صناعات مشتركة مع تركيا بعد عودة العلاقات

أعلنت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه في ضوء عودة العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، بدأت مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في قطاع الذهب والمجوهرات مع شعبة الذهب والمجوهرات بدولة تركيا، التى تتميز بسمعه جيدة عالميا في تلك الصناعة، حيث تحتل المرتبة الثالثه كأكبر مُصدر للمجوهرات، كما أنها من ضمن قائمة الدول العشرة الكبري المستوردة للذهب المصري.

وقال ايهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن الشعبة أجرت زيارة لتركيا لتعزيز التعاون التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد بحثت مع عدد من كبار المصنعين و مصممي المجوهرات سبل الارتقاء بصناعة الذهب المصرية، وإقامة صناعات مشتركة باستغلال خام الذهب المصري في تصنيع مشغولات ذهبية بعد الاستعانة بالخبرات التركية وتصديرها تحت مسمي العلامة التجارية صنع في مصر وتركيا؛ ليعطي دفعة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف واصف في بيان صحفي للشعبة اليوم، أنه تم لقاء عدد من كبار مصممي المشغولات الذهبية والمجوهرات التركية الذين استعرضوا احدث تصميماتهم العالمية، والتطور العالمي في تصميم المشغولات الذهبية في ضوء عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تم التوصل معهم إلى لتنظيم بعثات لزيارة مصر لنقل الخبرات والمساعدة في تطوير اداء مصممين الذهب للارتقاء بالتصميمات لتناسب الاذواق العالمية.

كما أن الشعبة رات بضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مشروعها لتطوير ورش الذهب الصغيره و تحديث العمل فيها الذي تم عرضه على الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين بحيث يهدف لاستغلال مهارات المصنعين في الورش الصغيره في مصر و تنشيطها علي غرار ايطاليا وتركيا؛ ليكونوا طاقات تصنيعه ضخمة.

وأوضح واصف أنه تم الاتفاق ايضا على توسيع مشاركة الشركات المصرية، في معارض الذهب والمجوهرات التى تقام بتركيا، خاصة وان تلك المعارض تشهد حضورا واسعا من كبار شركات الذهب والمجوهرات حول العالم، ما يفتح اسواق جديدة امام صادرات مصر من المشغولات الذهبية، كما يزيد من انفتاح الشركات على المتغيرات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات.

وعلى هامش الزيارة لتركيا، كرمت شعبة الذهب والمجوهرات في تركيا، إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بمصر، لدوره الكبير في دعم صناعة المشغولات الذهبية والارتقاء بها.

وقال واصف، إنه سعيد بهذا التكريم حيث يعد أول مسؤول مصري في قطاع الذهب يحصل عليه، مشيرا إلى أن هذا التكريم يضع على عاتقه مضاعفة الجهود خلال الشهور القادمة لتحسين مكانة مصر العالمية في صناعة الذهب والمجوهرات لتعود المركزي الاقليمي لتجارتهم بالشرق الأوسط، وتذليل كافة المعوقات التى يواجه العاملون، مؤكدا أن الشعبة بصدد الاعلان عن حزم تحفيزية جديدة للمصانع العاملة بالقطاع لتقليل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الصناعة.

من جانبها، أكدت شعبة الذهب التركية، أن تكريم واصف جاء في جهوده المستمرة والداعمة لتسهيل أي معوقات الاستثمارية امام الشركات التركية العاملة بقطاع الذهب بمصر، وهو ما ساعد على انعاش التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما في قطاع الذهب.

وأكدت أن الغرفة تطلع لمزيد من التعاون المشترك في ضوء عودة العلاقات السياسية بين البلدين.