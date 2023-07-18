تأجيل نظر 77 قضية ضد مستريح مصر القديمة للتصالح وتقديم العقد

قررت الدائرة 2 مستأنف مصر القديمة، اليوم بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، في جلسة محاكمة المتهم "س ع"، شريك متضامن فريندز جروب للاستثمار العقاري، في ٩١ قضية نصب، تأجيل 8 قضايا لجلسة 31 يوليو للطعن بالتزوير و6 قضايا للمرافعة. وأجلت 43 قضية لجلسة 28 أغسطس للإعلان بتقديم العقد، و 34 قضية أخرى لجلسة 11 سبتمبر للتصالح.

وعاقبت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، المتهم بالنصب على المواطنين وبيع شقق سكنية لأكثر من شخص بأحكام قضائية، وصلت جملتها إلى أكثر من ٦٠ عاما، في عدة قضايا في نفس الواقعة، بأحكام بلغت سنه الي سنتين عن كل واقعة منفردة.

ومن المقرر الحكم عليه في باقي الوقائع الآخر حتي اخر العام الجاري. كانت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمرت بإحالة مستريح مصر القديمة، في اتهامه بالنصب على المواطنين وبيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعدم التسليم، إلى محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار المملوكة للمتهم، بها ٨٨ شقة سكنية، تم عرضها للبيع مقابل ٦٨٠ عقد تمليك للمواطنين، نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين ٣٠٠ ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه.

وتسلمت النيابة العقود من المواطنين، كما استمعت إلى أقوالهم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم ولكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قامو بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحده لأكثر من خمسة أشخاص من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات. تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بشكوى لعدد من المواطنين، لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء، مقاول، لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار، إلا أنه لم يف بذلك. بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.