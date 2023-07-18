ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي يصدم الزمالك في الموافقة على عودة أحمد عيد

أحمد عيد
أحمد عيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مسئولو نادي إنبي، آخر التطوارت في أزمة أحمد عيد، لاعب الفريق المعار من صفوف الزمالك، بعد طلب الأخير، استعادة اللاعب عقب انتهاء موسم الإعارة وعدم الموافقة على تفعيل بند الشراء.

وقال محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أحمد عيد تعاقدنا معه ضمن صفقة مصطفى شلبي وكان هناك بند تفعيل شراء بعد دفع 3 ملايين جنيه دون اشتراط موافقة نادي الزمالك أو أحمد عيد».

وأضاف: «أحمد عيد قد يكون لديه رغبة في العودة إلى الزمالك ولكن بمجرد دفع البند المتفق عليه سيصبح اللاعب من حق إنبي وبعدها نتفاوض مع الزمالك».

وتابع: «في حالة رغبة اللاعب بالعودة إلى الزمالك لن يتمكن النادي الأبيض من قيده لأن عقدنا موثق مع اللاعب».

ويعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى، يوم السبت القادم، وقبل 48 ساعة، من سفر بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لخوض أول مباريات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

إنبى أحمد عيد الزمالك نادي انبي