إنبي يصدم الزمالك في الموافقة على عودة أحمد عيد

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 03:09 م

كشف مسئولو نادي إنبي، آخر التطوارت في أزمة أحمد عيد، لاعب الفريق المعار من صفوف الزمالك، بعد طلب الأخير، استعادة اللاعب عقب انتهاء موسم الإعارة وعدم الموافقة على تفعيل بند الشراء.

وقال محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أحمد عيد تعاقدنا معه ضمن صفقة مصطفى شلبي وكان هناك بند تفعيل شراء بعد دفع 3 ملايين جنيه دون اشتراط موافقة نادي الزمالك أو أحمد عيد».

وأضاف: «أحمد عيد قد يكون لديه رغبة في العودة إلى الزمالك ولكن بمجرد دفع البند المتفق عليه سيصبح اللاعب من حق إنبي وبعدها نتفاوض مع الزمالك».

وتابع: «في حالة رغبة اللاعب بالعودة إلى الزمالك لن يتمكن النادي الأبيض من قيده لأن عقدنا موثق مع اللاعب».

ويعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى، يوم السبت القادم، وقبل 48 ساعة، من سفر بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لخوض أول مباريات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.