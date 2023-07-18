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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد ترعة أخميم الغربية تمهيدا لبدء أعمال التغطية خلال أيام

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم بتفقد ترعة "أخميم الغربية" بنطاق قرية "نيدة" بمركز أخميم، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال تغطية الترعة خلال الأيام القليلة القادمة، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح وكيل وزارة الري، أن أعمال التغطية بالترعة تبدأ من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر بإتجاه طريق سوهاج/ نيدة، وبتكلفة 19 مليونا و860 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.

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