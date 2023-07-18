توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أكوا باور السعودية ووزارة الكهرباء

حضر مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، نيابة عن السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإتاحة الأراضي الخاصة بمشروعات طاقة الرياح بين شركة أكوا باور السعودية ووزارة الكهرباء المصرية.

وذلك بحضور ورعاية دولة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أمس الاثنين 29/12/1444 الموافق 17/07/2023.

حضر توقيع مذكره التفاهم معالي وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي، والمدير التنفيذي لشركة أكاوا باور السعودية ماركو أرتشيلي.

وياتي توقيع المذكرة ليؤكد على حرص الشركة على تعزيز قاعدة الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية ، كما يعد هذا التعاون تأكيد على رؤية الشركة في تعظيم أوجه التعاون بين البلدين.