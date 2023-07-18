البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.183 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 17,608.32 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 3,444.88 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.36%، ليغلق عند مستوى 5,130.5 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.27%، ليغلق عند مستوى 3,215.02 نقطة،

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.63% ليغلق عند 21,423.94 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 7,372.32 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 2,946.79 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 85.7 مليون جنيه، و 23.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 109.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 414.5 مليون سهم من خلال 55.1 ألف صفقة منفذة.