الخميس.. "المخرج السينمائي وكيفية إدارته لأدواته السينمائية" ندوة بالحرية للإبداع

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 20 يوليو الجاري، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "المخرج السينمائى وكيفية ادارته لأدواته السينمائية".

ويقام صالون "كلام فالسيما" شهريا، الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورًا فعالًا ومؤثرًا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.