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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

ودعا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ومزيد من التقدم والرقي والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة العام الهجري الجديد.

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